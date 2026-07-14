Los Toldos volverá a posicionarse como uno de los principales destinos del turismo gastronómico bonaerense con la realización de la 7° edición del Festival del Queso, que tendrá lugar los días 10 y 11 de octubre en el Paseo Maidana, con entrada libre y gratuita.

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Con el paso de los años, el evento se consolidó como una de las fiestas más importantes del noroeste de la provincia de Buenos Aires, convocando a productores queseros, emprendedores, artesanos y miles de visitantes que llegan para disfrutar de una experiencia que combina gastronomía, cultura e identidad local.

El gran protagonista volverá a ser el tradicional queso Gouda, producto emblemático de General Viamonte. A través de la Ruta del Queso, los asistentes podrán visitar queserías locales, conocer el proceso de elaboración y degustar una especialidad que forma parte de la historia productiva de la región desde hace más de 70 años.

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La tradición quesera de Los Toldos tiene sus raíces en la llegada de inmigrantes suizos y holandeses, quienes introdujeron las técnicas de elaboración que dieron origen a una producción reconocida por su calidad y convertida en uno de los principales atractivos turísticos del distrito.

Además de las distintas variedades de quesos, el paseo de productores ofrecerá chacinados artesanales, miel, dulces, conservas, alfajores y otros productos regionales, elaborados por emprendedores de General Viamonte y localidades vecinas.

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La programación incluirá clases de cocina en vivo, degustaciones guiadas, demostraciones de elaboración de quesos, food trucks, patio gastronómico y espectáculos musicales, con propuestas pensadas para disfrutar en familia durante las dos jornadas.

Datos claves

Evento: 7° Festival del Queso.

7° Festival del Queso. Cuándo: 10 y 11 de octubre .

. Dónde: Paseo Maidana , Los Toldos (General Viamonte).

Entrada: Libre y gratuita .

. Imperdibles: Ruta del Queso , degustaciones de Gouda , clases de cocina, paseo de productores, artesanos, patio gastronómico, food trucks y espectáculos musicales.

Ideal para: disfrutar en familia y descubrir una de las principales fiestas gastronómicas de la provincia de Buenos Aires.