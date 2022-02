En diálogo con Eduardo Feinmann, Gerardo Morales opinó sobre la gira del Presidente por Rusia y China y señaló: “Me pareció muy mal su toma de posición y hablar mal de Estados Unidos en Rusia. ¿Ha mérito de que le pega al FMI? Sobre todo sabiendo que Estados Unidos ha tenido un rol importante en lo que es la negociación con el Fondo Monetario".

"Me parece que el Gobierno tiene que dejar esa posición en política internacional de alineamiento con lo peor. No digo que Rusia lo sea, pero nosotros tenemos que ser amigos de todos. Nosotros tenemos inversiones chinas en Jujuy, tenemos inversiones japonesas, norteamericanas, canadienses, australianas." ratificó.

En este sentido consideró: "nosotros tenemos que ser muy inteligentes y tenemos que abrir mercados en todo el mundo. Con Europa también. Europa está poniendo 360000 millones de euros para la gran transformación de su matriz energética y para generar inversiones en el mundo. Acá hay que tener lazos con todo el mundo y no tener esos alineamientos que son retóricos”.

Respecto al acuerdo con el fondo definió como "muy positivo que haya un principio de entendimiento" y se refirió a la postura de Juntos: "Nosotros estamos con la posición de evitar el default, eso lo hemos escrito en un documento, y creemos que el debate se tiene que dar en el Congreso. De modo tal, que en mi opinión, estoy muy cerca de lo que ha dicho Lilita Carrió de la Coalición Cívica".

Así llamó a dar quórum, y a "no impedir que el Gobierno tenga el acuerdo, porque no tener ese acuerdo es default y el default perjudica la economía y siempre terminan pagando los platos rotos los mas pobres".

Además se mostró muy duro con la oposición y criticó: "Cristina con su silencio y Máximo con el portazo que dio han debilitado las negociaciones con el Fondo. La Campora ha vuelto a demostrar que es una fuerza política testimonial que no está a la altura de gobernar con la responsabilidad que ello implica”.

Consultado por declaraciones del ex juez de la Corte Suprema, Raúl Zaffaroni, el gobernador de Jujuy afirmó: “Que Zaffaroni diga eso de mí es un orgullo, que es lo peor del kirchnerismo me insulte es una cucarda. No pueden decir otra cosa quienes son intolerantes, quienes han sumergido al país en lo peor de la confrontación, de la degradación, de la decadencia" y lo definió como "Juez de la dictadura! Zaffaroni" a la vez que resaltó: "rechazaba los habeas corpus que presentaba el radicalismo en la época de la dictadura”.

En otro de los puntos se refirió a Milagro Sala, afirmó: “Todos sabemos en Jujuy que Milagro Sala es una gran delincuente, que le ha robado a los pobres que es el peor de los delitos. Además de la violencia que han ejercido en la provincia. Por suerte hemos recuperado la paz, hemos reestablecido el orden democrático".

por último, acerca de sus ganas de ser presidente de la República, el dirigente radical afirmó: “Si, muchas ganas. El radicalismo tiene que tener un candidato. No somos furgón de cola de nadie”.