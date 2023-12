El presidente del bloque de Unión por la Patria (UxP), Gerardo Martínez, aseguró hoy que el decreto de necesidad y urgencia (DNU) de desregulación económica debe ser "rechazado con urgencia" por el Congreso nacional ya que es de “una enorme gravedad institucional”, y pidió un urgente tratamiento en la comisión bicameral de control.



"Estamos ante una situación de brutal avasallamiento de la facultad del Congreso, es de una enorme gravedad institucional. Vamos a exigir que el Congreso funcione, que se reúna la comisión bicameral de tratamiento de los decretos de necesidad de urgencia y se convoque a sesiones extraordinarias porque consideramos que este decreto tiene que ser rechazado por el Congreso con urgencia”, dijo Martínez esta mañana en declaraciones a Télam Radio.



En esa línea, subrayó que “avalar este DNU, a criterio del bloque de Unión por la Patria en la Cámara de Diputados, significa, sin lugar a dudas, conceder al Poder Ejecutivo facultades extraordinarias que están absolutamente prohibidas conceder en el artículo 29 de la Constitución nacional”.

“Por eso, como bien dice ese artículo, este decreto de urgencia es de nulidad insanable y aclaramos que las y los que lo aprueben serán considerados, como dice el artículo 29, infames traidores a la patria”, aseguró Martínez.



Además, consideró que el presidente Javier “Milei "se está arrogando facultades legislativas" y subrayó que “las medidas anunciadas van a generar un enorme perjuicio del pueblo argentino, de la Nación, de las provincias, de los municipios”.

"Se está llevando puesta la Constitución y desde nuestro bloque queremos decir que, frente al silencio cómplice de algunos, nuestro bloque va a defender la democracia, la división de poderes y la República. Lo queremos decir con claridad. Argentina no necesita un Fujimori”, concluyó.



El DNU, publicado hoy en el Boletín Oficial, deberá tratarse en la Comisión Bicameral del Congreso nacional que monitorea esas medidas presidenciales, que estarán en vigencia mientras que el Parlamento no rechace la norma en las Cámaras de Diputados y el Senado.



De acuerdo a la ley de DNU, la medida puede ser avalada con el respaldo de una sola cámara legislativa, y si el Parlamento no se pronuncia queda en vigencia como una sanción tácita o ficta.