Este miércoles (3 de diciembre) al mediodía arribó al Aeropuerto de Villa Gesell el primer vuelo comercial proveniente del Aeroparque Jorge Newbery, operado por la empresa Humming Airways.

Vecinos y autoridades junto al Intendente Gustavo Barrera recibieron el avión y compartieron un momento muy esperado para la ciudad, que vuelve a contar con conectividad aérea, potenciando el turismo en toda la región.

Además, estuvo presente el intendente de Pinamar, Juan Ibarguren, quien acompañó la jornada y celebró la noticia que repercute positivamente no solo en Villa Gesell, sino en toda la región.

A partir de hoy, la aerolínea comenzará a operar vuelos regulares desde Aeroparque hacia Villa Gesell, con tres frecuencias semanales durante la temporada de verano (miércoles, viernes y domingos). Durante el resto del año, se mantendrán dos vuelos por semana.

Los horarios previstos estiman la salida desde Aeroparque alrededor de las 12:30 y la llegada a Villa Gesell a las 13:10. El regreso está programado para las 13:35, arribando a Buenos Aires a las 14:15.

"Hoy es un día histórico y de celebración. La vuelta de los vuelos comerciales a nuestra ciudad fortalece el turismo y nuestra conectividad con todo el país", destacó el intendente Gustavo Barrera, quien recibió a los primeros turistas y les entregó regalos junto a Emiliano Felice, Secretario de Turismo.