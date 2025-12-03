Gesell: Celebran un día "histórico" con el regreso de los vuelos comerciales al aeropuerto local
La reactivación del servicio se enmarca en un acuerdo entre la empresa Humming Airways, el sector privado y la Municipalidad. "La vuelta de los vuelos comerciales a nuestra ciudad fortalece el turismo y nuestra conectividad con todo el país", destacó el intendente Barrera.
Este miércoles (3 de diciembre) al mediodía arribó al Aeropuerto de Villa Gesell el primer vuelo comercial proveniente del Aeroparque Jorge Newbery, operado por la empresa Humming Airways.
Vecinos y autoridades junto al Intendente Gustavo Barrera recibieron el avión y compartieron un momento muy esperado para la ciudad, que vuelve a contar con conectividad aérea, potenciando el turismo en toda la región.
Además, estuvo presente el intendente de Pinamar, Juan Ibarguren, quien acompañó la jornada y celebró la noticia que repercute positivamente no solo en Villa Gesell, sino en toda la región.
A partir de hoy, la aerolínea comenzará a operar vuelos regulares desde Aeroparque hacia Villa Gesell, con tres frecuencias semanales durante la temporada de verano (miércoles, viernes y domingos). Durante el resto del año, se mantendrán dos vuelos por semana.
Los horarios previstos estiman la salida desde Aeroparque alrededor de las 12:30 y la llegada a Villa Gesell a las 13:10. El regreso está programado para las 13:35, arribando a Buenos Aires a las 14:15.
"Hoy es un día histórico y de celebración. La vuelta de los vuelos comerciales a nuestra ciudad fortalece el turismo y nuestra conectividad con todo el país", destacó el intendente Gustavo Barrera, quien recibió a los primeros turistas y les entregó regalos junto a Emiliano Felice, Secretario de Turismo.
