Gesell: en pleno festejo de Año Nuevo, un bebé fue mordido por el perro de su tía y debió ser trasladado a Mar del Plata
Ocurrió minutos antes de la medianoche. El pequeño sufrió graves heridas en el rostro. Fue derivado al Hospital Materno Infantil de Mar del Plata.
Un bebé de un año y ocho meses fue mordido por un perro durante los festejos de Año Nuevo en Villa Gesell, en la provincia de Buenos Aires, y debió ser trasladado de urgencia a Mar del Plata debido a la complejidad de las lesiones que presentaba en el rostro.
Según informó el medio local El Fundador, el niño ingresó a la guardia médica a las 23.20 con una mordedura en el lado izquierdo del pómulo, una zona que se encontraba seriamente comprometida. El pequeño fue atendido en el área de pediatría, donde se le realizaron los estudios de laboratorio correspondientes y se le administraron analgésicos.
Minutos después, a las 00.02, se concretó su traslado al Hospital Interzonal Especializado Materno Infantil (HIEMI) de Mar del Plata, acompañado por su madre, para recibir atención de mayor complejidad.
Desde la Secretaría de Salud y la Dirección de Zoonosis de Villa Gesell indicaron que se activaron todos los protocolos sanitarios en tiempo y forma, brindando atención y seguimiento al caso desde el primer momento.
De acuerdo a la información oficial, el perro involucrado pertenece a la tía del menor, es de raza salchicha y se encontraba en el lugar donde se realizaban los festejos familiares cuando ocurrió el ataque. El animal quedó bajo control sanitario, como parte de las actuaciones preventivas habituales en este tipo de episodios.
Por su parte, Mar del Plata Web confirmó que el niño fue intervenido quirúrgicamente en el hospital marplatense, donde recibió suturas en el quirófano. Tras la atención médica, los profesionales señalaron que el pequeño se encuentra fuera de peligro, aunque continuará en observación.
Las autoridades sanitarias locales continúan con las actuaciones correspondientes para establecer las circunstancias del hecho y evaluar si es necesario aplicar medidas preventivas vinculadas a enfermedades zoonóticas.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión