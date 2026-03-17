Axel Kicillof se plegó al respaldo político hacia Cristina Kirchner, y a través de sus canales oficiales en redes sociales compartió la convocatoria para acompañar a la ex Presidenta este martes, en la previa de su presentación ante la justicia en Comodoro Py.

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Bajo la consigna “Con Cristina”, el espacio Movimiento Derecho al Futuro (que encabeza el Gobernador e inminente Presidente del PJ bonaerense) organiza una movilización que comenzará en las primeras horas de la mañana.

La convocatoria invita a la militancia para este martes a las 7.00 en las inmediaciones del domicilio de la ex mandataria, en San José 1111, donde cumple con la prisión domiciliaria.

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Dos horas más tarde, Cristina Kirchner deberá prestar declaración indagatoria presencial en el marco de la causa conocida como "Cuadernos".

De esta manera, Kicillof y su espacio, tras la interna del PJ de la Provincia, busca cerrar filas con el cristinismo adentro para apuntalar su figura de cara a las presidenciales de 2027.

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Contra la injusticia, con Cristina.



Mañana, 17 de Marzo -7hs

San José 1111, CABA. pic.twitter.com/cwMduanpM8 — Movimiento Derecho al Futuro (@MOVIMIENTODAF) March 16, 2026