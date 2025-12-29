La ciudad de Luján fue escenario de un acontecimiento especial para la familia Simeone, que este fin de semana celebró el bautismo de Faustino, el nuevo integrante del clan. La jornada se desarrolló en dos momentos con una ceremonia religiosa en la Basílica Nuestra Señora de Luján y, posteriormente, un festejo íntimo en la Estancia La República, ubicada sobre la ruta 47, dentro del distrito.

Faustino es hijo de Gianluca Simeone y Eva Bargiela, quienes estuvieron acompañados por familiares y allegados. Entre los presentes se destacó la participación de Diego Simeone, actual entrenador del Atlético de Madrid, junto a otros miembros de la familia.

La ceremonia religiosa estuvo a cargo de Lucas García, Padre Rector de la Basílica de Luján. Tras el bautismo, la celebración continuó en la Estancia La República, una histórica propiedad de estilo colonial rodeada de amplios espacios verdes.

