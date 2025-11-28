Este sábado 29 de noviembre, desde las 9 y hasta las 19, tendrá lugar en la sede social de Gimnasia y Esgrima un nuevo acto eleccionario donde se conocerá al nuevo presidente del club.

En plena antesala de las elecciones, Gimnasia notificó que el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quedó fuera del padrón por una deuda de cuatro meses ($105.000).

Ya sin el carnet activo, el funcionario del gobierno de Javier Milei no podrá emitir su sufragio este sábado.

Desde el Lobo explicaron que, al no haber pagado por cuarto mes consecutivo la cuota social, el club lo considera como una suerte de renuncia a su condición de socio y deja de figurar en el sistema, al menos hasta que abone la totalidad de la deuda y regularice su situación.

