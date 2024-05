El director Ejecutivo de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA), Cristian Girard, defendió este miércoles los aumentos de impuestos en la Cámara de Diputados bonaerense, frente a las críticas de la oposición y las entidades del campo por el significativo incremento en los impuestos patrimoniales. La presentación ante los diputados bonaerenses, tanto oficialistas como opositores, duró aproximadamente una hora, en la que defendió las políticas fiscales del gobierno provincial y destacó la estabilidad financiera de la provincia.

En su presentación, Girard expuso los fundamentos técnicos y políticos de la Ley Impositiva implementada por el gobierno provincial. "Se pone el foco en si hubo un impuestazo o no, pero no se hace justicia sobre el accionar del Gobierno, que al quinto mes del año no tuvo dificultades financieras, mientras hay un recorte de fondos muy grande. Hay una relativa solvencia financiera que hay que destacar", afirmó el funcionario, según publicó el medio Diputados Bonaerenses.

Girard dejó claro a los legisladores opositores que el gobierno bonaerense no tiene intención de revertir el Impuesto Inmobiliario Rural Complementario ni de restituir los beneficios por buen contribuyente y pago a término. Defendiendo el aumento de impuestos al campo, Girard argumentó que "la carga tributaria bajó para la mitad de los campos de la provincia de Buenos Aires; los pequeños productores pagan una séptima parte de lo que tributaban en 2019. Los topes terminaban afectando los tramos superiores".

En su exposición sobre los Impuestos Inmobiliarios, Girard resaltó que el Ejecutivo no se aparta de la "historia de los últimos años en términos de carga" y subrayó un "claro concepto de progresividad". En cuanto al Impuesto Automotor, explicó que "con la patente estamos 4% arriba de 2019. Pusimos topes, pero para el segmento de vehículos por arriba de 18 millones de pesos el valor del impuesto aumentó a la par de la inflación". Reconoció que el 40% del parque automotor "cayó por arriba de los 18 millones de pesos", y anticipó que el próximo año se deberá "corregir el nivel y distribución de la carga".