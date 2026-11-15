Godoy Cruz se consagró campeón de la Primera Nacional al vencer en la final a Tristán Suárez por 3 a 1, en un partido disputado en el Estadio “Julio César Villagra” de Córdoba, y retornó a la Liga Profesional luego de una temporada en la segunda categoría.

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Tristán Suárez, dirigido por José María "Pancho" Martínez, al no conseguir el título este domingo seguirá con chances de ascender a Primera División. Al caer en la final se clasifica a los cuartos de final del Reducido, donde se dirimirá con los otros equipos que pelearán por subir a la Liga Profesional 2027.

“Hoy nos tocó caer, pero esta historia todavía no terminó. Llegamos hasta acá con esfuerzo, sacrificio y el corazón de todo un pueblo que nunca dejó de creer. Una derrota no borra el camino recorrido ni todo lo que este grupo nos hizo soñar. Todavía queda una oportunidad. Un nuevo desafío por delante y la misma ilusión de siempre. ¡Cabeza en alto, Lechero! Que todavía queda mucho por luchar. ¡Todos juntos, hasta el final! 💙🤍”, dice la publicación del club tras caer ante el conjunto mendocino.

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Tristán Suárez tendrá la ventaja de definir esa serie, y las siguientes si logra avanzar, en condición de local sin importar cuál sea su rival porque ingresa al Reducido como primero por su campaña durante la temporada regular.

A los 7 clasificados de la primera ronda del Reducido se sumará “El Lechero”. Los 8 equipos se ordenarán del 1.º al 8.º y se enfrentarán a ida y vuelta (1.º vs. 8.º, 2.º vs. 7.º, 3.º vs. 6.º y 4.º vs. 5.º)

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Fechas clave:

Cuartos de final (Ida): 21 de noviembre

Cuartos de final (Vuelta): 28 de noviembre

Semifinales (Ida y vuelta): 5 y 12 de diciembre

Final (Ida y vuelta): 19 y 26 de diciembre