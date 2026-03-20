El Municipio de Tandil profundiza su estrategia para ordenar el mercado de alquileres temporarios, con foco en plataformas como Airbnb y Booking.com. La iniciativa busca garantizar condiciones equitativas, mejorar la calidad del servicio y fortalecer el desarrollo turístico en la ciudad.

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De acuerdo al diariodetandil, la política fue presentada en el marco de una reunión del Instituto Mixto de Turismo, donde funcionarios locales detallaron los avances de un programa integral que incluye inspecciones, relevamientos y acciones de fiscalización coordinadas entre distintas áreas municipales.

La secretaria de Protección Ciudadana, Alejandra Marcieri, explicó que los operativos se iniciaron a partir de un listado de propiedades detectadas en plataformas digitales. Tras un análisis caso por caso, se enviaron intimaciones a los propietarios para que regularicen su situación.

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Según los datos oficiales, el 45% de los establecimientos relevados fue infraccionado por la Dirección General de Inspección y Habilitaciones. Sin embargo, cerca de la mitad de esos casos ya inició el proceso de normalización, lo que refleja, según destacaron desde el Municipio, una buena predisposición del sector.

En paralelo, la Dirección de Ingresos Públicos dio de alta de oficio a 23 establecimientos en los que se comprobó actividad comercial no registrada. A su vez, se registraron casi diez nuevas solicitudes de habilitación impulsadas de manera voluntaria por propietarios.

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Uno de los aspectos destacados del proceso es que, hasta el momento, no fue necesario avanzar con clausuras. Las autoridades atribuyen este resultado al acompañamiento estatal y al diálogo con los actores involucrados.

Como incentivo, el Municipio recordó que quienes se adhieran al proceso de regularización pueden acceder a un régimen de beneficios fiscales para monotributistas, que incluye la exención total de la tasa de habilitación y de la Tasa Unificada a la Actividad Económica durante el primer año, además de una reducción del 50% en el segundo.

Desde el gobierno local remarcaron que el objetivo no es solo evitar sanciones, sino promover un sistema más transparente, competitivo y sostenible, tanto para el turismo como para el mercado habitacional.

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Finalmente, anticiparon que los controles y las acciones de acompañamiento se intensificarán en los próximos meses, con el objetivo de consolidar un esquema que fomente la formalidad y la equidad entre quienes ofrecen este tipo de alojamientos en Tandil.