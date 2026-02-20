En un operativo contra el narcomenudeo que se llevó adelante en General Rodríguez, hubo tres allanamientos consecutivos donde se secuestraron 300 dosis de cocaína y marihuana y se logró la detención de dos personas acusadas de comercialización de estupefacientes. Ocurrió en el Barrio San Bernardo.

Ads

El procedimiento fue articulado entre la Policía de la Provincia de Buenos Aires y la Delegación Departamental de Investigaciones del Tráfico.

“Es una política de Estado municipal combatir el flagelo de las drogas y su comercialización. No vamos a retroceder en el combate al narcomenudeo. Cada punto de venta que detectamos, lo investigamos y lo desarticulamos”, afirmó el Secretario de Justicia y Política Criminal, Nicolás Rappazzo, tras los allanamientos donde desarticularon puntos de venta y permitieron incautar cocaína, marihuana y dinero en efectivo.

Ads

Nicolás Rapazzo

La investigación lleva su tiempo de labor policial, dado que durante los últimos meses se fueron reuniendo los elementos necesarios con tareas encubiertas de campo, seguimientos, obtención de material fílmico y compradores previos; llegando así a establecer distintos puntos de venta en la ciudad donde aparecían NN, alias “Tilin” y NN, alias “La Pocha”, como responsables del comercio de estupefacientes al menudeo.

Ésta última era quien abastecía los puntos de ventas y quien guardaba las sustancias en el domicilio de una familiar cercano ubicado en las cercanías de los puntos donde ejercía su comercio ilegal de estupefacientes.

Ads

La investigación, fue impulsada por la UFI 12 de Estupefacientes, contó con órdenes del Juzgado de Garantías N° 3. Durante los procedimientos también se incautaron teléfonos celulares, dinero en efectivo, balanzas de precisión y otros elementos de prueba.

Desde el Municipio indicaron que continuarán reforzando los operativos dinámicos, el patrullaje preventivo y el análisis del mapa del delito para garantizar mayor seguridad a los vecinos.