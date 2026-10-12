El Frigorífico Gorina, ubicado en La Plata, volvió a ser escenario de un importante hecho de inseguridad. Un grupo de al menos siete delincuentes irrumpió durante la madrugada en el establecimiento y escapó con dos cajas fuertes, en un episodio que vuelve a poner el foco sobre la seguridad del predio y la posible información con la que contaban los asaltantes.

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Según informó el diario local El Día, el ataque ocurrió después de las 2 de la madrugada en el predio situado en la zona de las calles 501 y 155. Los delincuentes llegaron en dos camionetas, una blanca y otra gris, y permanecieron más de dos horas dentro de las instalaciones.

Durante el asalto, los ladrones redujeron a los trabajadores y actuaron con agresividad, aunque no se reportaron personas heridas.

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Qué había dentro de las cajas fuertes

Uno de los aspectos que concentra la atención de los investigadores es el contenido de las cajas sustraídas. De acuerdo con la información publicada por El Dia, una de ellas estaba vacía, mientras que la otra contenía una importante cantidad de dinero en efectivo.

El dinero habría estado destinado a cubrir los primeros gastos de la semana dentro del establecimiento.

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Este dato abre una de las principales incógnitas del caso: si los delincuentes tenían información precisa sobre la existencia de valores en el frigorífico o si actuaron a partir de datos incompletos.

Por el momento, no se determinó qué información manejaba la banda ni cómo logró identificar la ubicación de las cajas fuertes.

Tras la alerta al 911, efectivos de la comisaría Decimocuarta de Melchor Romero se presentaron en el lugar. La investigación quedó a cargo de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) La Plata, que busca reconstruir la secuencia del robo, identificar a los responsables y determinar cómo ingresaron y escaparon.

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El antecedente del robo millonario de 2025

El nuevo episodio remite a otro asalto ocurrido en el mismo establecimiento en enero de 2025. En aquella oportunidad, tres delincuentes armados ingresaron a una oficina y amenazaron a un empleado para llevarse una suma millonaria.

El hecho quedó registrado por una cámara de seguridad. Las imágenes mostraron que los asaltantes ingresaron a las 13.01 y se retiraron apenas un minuto después, tras guardar fajos de billetes en bolsas de residuos.

Si bien el monto exacto no llegó a establecerse, fuentes citadas en aquella oportunidad estimaron que el botín superaba los 30 millones de pesos.

El dinero estaba destinado al pago de adelantos de sueldo de los trabajadores. La rapidez con la que actuaron los delincuentes, la presencia de armas y el conocimiento de que había efectivo disponible en ese sector fueron algunos de los aspectos destacados de aquella investigación.