La localidad de Juan José Paso, en el partido de Pehuajó, fue escenario de un impactante robo en la única estación de servicio del pueblo, un hecho que generó fuerte preocupación entre los vecinos.

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De acuerdo a lo que publicó el medio regional La Trocha, delincuentes ingresaron a la Estación de Servicio B&B durante la noche y se llevaron una suma cercana a los 13 millones de pesos, tras violentar distintos sectores del comercio.

Según informó el periodista Guillermo Martín Gastañaga, los ladrones accedieron al lugar tras forzar una ventana corrediza. Una vez dentro, provocaron destrozos en el sector de guardado de vehículos y barretearon un escritorio donde se encontraba el dinero.

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El propietario del comercio, Gerardo Mompesi, relató que al detectar el hecho regresó al lugar, intentó reordenar lo sucedido y reactivar la alarma antes de volver a su domicilio.

Sin embargo, minutos después la situación se agravó. La alarma se activó nuevamente y, al regresar, el dueño se encontró con un panorama aún más impactante: el vidrio del frente destruido desde el interior hacia el exterior, lo que evidenciaría una salida apresurada de los delincuentes tras haber sido detectados por el sistema de seguridad.

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El episodio sacudió a toda la comunidad de Juan José Paso, una localidad de alrededor de 2.000 habitantes donde este tipo de hechos no son habituales. “Es un golpe duro para el pueblo. No es solo el dinero; es la paz que nos quitaron”, expresó Gastañaga, reflejando el impacto entre los vecinos.