Un chofer de la empresa Las Sierras fue agredido físicamente por un pasajero durante un recorrido interurbano hacia Hinojo, en Olavarría.

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Según informó Infoeme, todo comenzó cuando un hombre subió al colectivo y, al momento de abonar el boleto, manifestó que no contaba con saldo suficiente en la tarjeta SUBE. Ante la imposibilidad de realizar el pago, el conductor detuvo la marcha y le pidió que descendiera.

Sin embargo, el pasajero se negó a bajar y, de acuerdo con el relato de una mujer que presenció la situación, terminó atacando al chofer con golpes de puño.

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"Fue una situación muy lamentable que generó preocupación y tensión entre los pasajeros, quienes intervinieron para detener la agresión y lograron sacar al hombre del colectivo", relató la testigo.

La mujer también calificó lo ocurrido como "una escena triste, desagradable y angustiante" y remarcó que, más allá de las circunstancias que hayan originado la discusión, "nada justifica la violencia ni una agresión física" contra un trabajador que se encontraba cumpliendo con su tarea.

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Fuerte repudio de la UTA

Tras el episodio, la Unión Tranviarios Automotor (UTA) emitió un comunicado para expresar su rechazo a la agresión sufrida por el trabajador de la línea 514.

El escrito lleva las firmas del delegado regional Sebastián Altamiranda y del delegado de Las Sierras, Jorge Padín.

"A raíz de una agresión física sufrida a un compañero de la línea 514, en el servicio de las 19 hs., en la ciudad de Olavarría, desde nuestro sindicato repudiamos enérgicamente todo acto de violencia", expresaron desde el gremio.

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En el mismo comunicado, la organización sindical advirtió que no permitirá agresiones contra los trabajadores del transporte y anticipó que podría adoptar medidas en caso de que se repitan situaciones similares.

"No permitiremos ningún tipo de agresión hacia nuestros trabajadores. De repetirse esta situación, nos veremos obligados a tomar las medidas necesarias en resguardo de la integridad física de nuestros compañeros", concluyó la UTA.

La denuncia fue radicada en una comisaría

Luego de la agresión, la denuncia fue radicada en la Comisaría Primera de Olavarría, donde quedó asentado el episodio ocurrido durante el recorrido hacia Hinojo.

El hecho vuelve a poner en el centro de la escena la preocupación de los trabajadores del transporte por situaciones de violencia dentro de las unidades, incluso frente a conflictos que se originan por cuestiones vinculadas al pago del boleto.