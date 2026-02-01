La investigación por la violenta agresión que dejó al adolescente Thiago, de 16 años, peleando por su vida en Pinamar dio un giro inesperado en las últimas horas. Contrario a la versión inicial que hablaba de una patota, la Policía confirmó que el ataque fue cometido por uno de los amigos que acompañaba a la víctima, un joven de 17 años que ya fue detenido.

El hecho ocurrió alrededor de las 5:30 de la madrugada de este sábado, en las inmediaciones del muelle de Pinamar. En un primer momento, los testimonios indicaban que Thiago había sido atacado por un grupo de al menos seis jóvenes que lo agredieron verbalmente y luego a golpes en el estacionamiento del muelle, mientras se encontraba con dos amigos menores de edad y sus padres, que estaban pescando en el lugar.

Según esa reconstrucción inicial, una mujer que corría por la zona dio aviso a la Policía, que llegó rápidamente al lugar. Sin embargo, cuando los efectivos arribaron, los supuestos agresores ya no estaban y solo se encontraban Thiago y sus amigos.

No obstante, con el avance de la investigación, la Sub DDI de Pinamar detectó inconsistencias entre los relatos de los acompañantes de la víctima y las imágenes de las cámaras de seguridad. Ante las contradicciones, incluso en la descripción de los presuntos atacantes, los dos menores que estaban con Thiago, de 14 y 17 años, terminaron confesando que no hubo intervención de terceros.

De acuerdo con fuentes del caso, el adolescente de 17 años reconoció que golpeó a Thiago tras un altercado entre ambos. Por este motivo, fue detenido y será indagado en las próximas horas por el fiscal Juan Pablo Calderón.

La noticia generó conmoción en la familia de la víctima. “Me mintieron. Estoy triste y decepcionado con ellos. Los conozco de nacimiento a los dos”, expresó Sebastián, el padre de Thiago, en diálogo con Crónica TV. El hombre relató que los jóvenes “estaban jugando de mano y el otro se calentó y le pegó” a su hijo, y agregó que habló con el agresor tras conocerse la verdad: “Le pregunté por qué no me lo dijo de entrada y se puso a llorar”.

Tras la agresión, Thiago fue trasladado de urgencia al Hospital Municipal de Pinamar y luego derivado al Hospital Bicentenario de Esteban Echeverría para recibir atención especializada. Desde el Ministerio de Salud bonaerense informaron que el adolescente presenta un hematoma cerebral no quirúrgico y permanece en terapia intensiva.

Antes de que se conociera el giro en la causa, la madre del joven, Lucía, había descrito la gravedad del cuadro: “Mi hijo está en terapia intensiva. Tiene hundimiento y fractura en el cráneo, toda la cara hinchada y los dos ojos casi cerrados. Le dieron una paliza terrible”.