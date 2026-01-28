Una adolescente de 14 años con autismo fue atacada a golpes y patadas por un grupo de al menos cinco chicas, dos de ellas mayores de edad, en pleno corso barrial en Morón. La víctima quedó inconsciente y convulsionando tras la agresión y debió ser hospitalizada de urgencia.

La joven, identificada como Quimey, vive en el barrio 20 de Junio y padece una discapacidad de grado moderado, con diagnóstico de autismo leve y otros trastornos neurológicos y psicológicos. Según relataron sus familiares, desde hace tiempo es víctima de hostigamiento, bullying y discriminación por parte de un grupo de adolescentes.

El violento episodio ocurrió durante un corso al que Quimey había asistido junto a sus hermanos y su cuñada. Un grupo de chicas la siguió, la llamó para hablar y la invitó a pelear. Sin darle posibilidad de reaccionar, la tiraron al piso, la tomaron del cabello y comenzaron a golpearla y patearla, principalmente en la cabeza, hasta dejarla inconsciente.

La secuencia quedó registrada en un video que se viralizó rápidamente en redes sociales. En las imágenes se observa a una de las agresoras golpeando a la adolescente, mientras otras la arengan y se burlan de la situación.

Así golpearon a Quimey un grupo de salvajes en el corso de Morón sur este fin de semana: la dejaron convulsionando y está viva de milagro. Buscan a las agresoras pic.twitter.com/VTpFwHnClQ — Primer Plano (@primerplanotv) January 27, 2026

Según reconstruyeron los familiares, al momento del ataque Quimey estaba acompañada solo por su hermano menor, de 16 años, ya que el hermano mayor se había ausentado brevemente. El adolescente intentó intervenir para defenderla, pero fue empujado y apartado por el grupo agresor. Otras personas que intentaron frenar la golpiza también fueron golpeadas y expulsadas de la escena.

Tras la agresión, la menor quedó tendida en el suelo, inconsciente y convulsionando. Una ambulancia del SAME la trasladó de urgencia al Hospital Posadas, donde fue sometida a una tomografía, ecografía, radiografías, análisis de sangre y permaneció en observación durante más de 14 horas. Finalmente, fue dada de alta con diagnóstico de politraumatismos aunque sin lesiones internas de gravedad.

“No quiero otro Fernando Báez Sosa”

Valeria, madre de la adolescente, expresó su preocupación por lo ocurrido. “No quiero que haya un Fernando Báez Sosa más. Necesito que esta situación se conozca”, señaló, al tiempo que denunció el constante hostigamiento que sufre su hija. “La tratan de discapacitada, se burlan de ella en redes sociales, la discriminan y la agreden desde hace tiempo”, relató.

La familia realizó la denuncia en la comisaría 4ª de Morón y anunció que ampliará la presentación ante la Fiscalía, con intención de que se identifique y sancione a las responsables de la agresión.