Una joven denunció al jugador de la Selección Nacional de Fútbol por abuso sexual con acceso carnal y posteriores amenazas. Su abogada defensora, Raquel Hermida, confirmó que “el jugador que está siendo denunciado es Gonzalo Montiel con quien la víctima había tenido una pequeña relación corta y eso ocurrió en la casa de Montiel. Es clave, esto tramita en La Matanza”.

En diálogo con Radio 10, la letrada explicó que "En el caso de Victoria que quede claro que busca Justicia, porque si no, no estaría acá. Porque ella sabe que yo no busco negociaciones, ni hago ofrecimientos por no hacer denuncias".

En ese marcó detalló las dificultades con que se encontró su clienta para poder iniciar el proceso legal. Así relató que no sólo muchos colegas la rechazaron sino que también "también tuvo un intento de suicidio, por eso estuvo claramente detenida, además de por la pandemia, por esta situación de no encontrar apoyo".

"Por eso ella hoy está acá, y me dice que se siente segura, no tiene nada que ver esto con el mundial ni con la fiesta que hubo ayer ni nada por el estilo", agregó.

Hermida también contó que la víctima recibió amenazas del entorno del jugador de River cuando intentó ratificar la denuncia y dijo que “tuvo amenazas hasta de la propia madre de Montiel, quien la llamó para decirle que había sido abusada y que se pusiera óvulos"

También remarcó que “Cuando pasan estas cosas, nunca vayan a una institución privada”, ya que así lo hizo la víctima y en el sanatorio “se le dijo que no podía tener un análisis completo de ella y una certificación del protocolo de abuso porque era una institución privada”.

Este hecho también demoró el inicio de las acciones legales por parte de su clienta ya que “la mandaron al hospital público después de hacerle todos los exámenes”.

En cuanto al desarrollo de los hechos, la abogada contó que Montiel invitó a la joven que, en ese momento era su pareja, a que asistiera a su cumpleaños y conociera a su familia “y le insiste reiteradamente que asista a la fiesta que por supuesto fue en La Matanza”.

Luego de beber un par de sorbos de una copa de alcohol, bebida que habitualmente no consume la joven “por cuestiones estéticas”, explicó Hermida, “queda absolutamente inconsciente.

Y remarcó que en ese estado “se la tiró en la puerta de su casa. Ella no sabe realmente cuántas personas intervinieron en el abuso, pero por la metodología de la inconciencia y lo que le indican los médicos por miedo a infecciones estamos hablando de abuso sexual con acceso carnal agravado por un grupo de personas.