“En el último viaje a Israel, (Javier) Milei recibió el Genesis Prize: un millón de dólares. La ley argentina dice que el presidente no se puede quedar personalmente con el dinero, sino que pasa a patrimonio de los argentinos, y que está obligado a registrarlo”, expresó Grabois en redes sociales.

Ads

Y añadió: “Pero del palo verde ‘no hay registros’ , como dice la respuesta oficial del gobierno al pedido de informes que presentamos. Es decir, no están en el Tesoro Nacional. En la semana vamos a presentar la denuncia penal por este nuevo robo”.

“Milei dijo que los donó a una fundación ¿Será la Fundación Garrahan? No amigo. A una fundación trucha en Estados Unidos. Eso también sería ilegal porque el presidente no puede disponer del patrimonio nacional como propio... pero ni siquiera es verdad lo que dijo”, sentenció el dirigente sociales.

Ads

En este sentido arremetió: “Milei, con la devaluación que acabás de hacer estamos hablando de 1377 millones de pesos; ya se entendió que la comisión de Karina es el 3%... Por lo menos devolvele a los argentinos los 1.336 millones restantes”.

Por último, Grabois sostuvo: “Dicho sea de paso, el ‘Nobel israelí’ no es filantropía: es una coima que le paga el gobierno genocida de Israel a Milei para obtener apoyo diplomático a la masacre palestina”.

Ads

Puede interesarte