Grabois contra Adorni: "Es un ladri berreta y un cadáver político que a nadie le importa ya lo que diga"
El Diputado Nacional cargó contra el Jefe de Gabinete tras la exposición de este último en el Congreso, donde se presentó con la plana mayor de Casa Rosada para mostrar respaldo en medio de escandalosas denuncias por enriquecimiento ilícito.
Este miércoles “montaron un show para que (Manuel) Adorni se sienta Jefe de Gabinete… y fracasaron. Ni toda la plana mayor de funcionarios ni otro costoso operativo policial taparon lo evidente: es un ladri berreta y un cadáver político que a nadie le importa ya lo que diga”, señaló Juan Grabois en redes sociales.
“Que renuncie y deje de hacernos pagar este espectáculo”, arremetió.
Antes, el Diputado opositor había cuestionado la presencia de Adorni con el Presidente y gran parte de la mesa chica libertaria. “Cuando te tiene que rodear toda la banda para esconder tus chanchullos, además de chorro sos cagón”, espetó Grabois.
