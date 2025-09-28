Juan Grabois volvió a sacudir la campaña electoral con declaraciones explosivas. En Pergamino, la ciudad natal de José Luis Espert, lo acusó de ser parte de una organización narco y de haberse enriquecido a partir de su participación en el narcotráfico.

“Estamos llegando a ser un Estado fallido, un Estado narco-criminal. Este es el territorio en el que surge un integrante de la organización criminal narco más importante de la Argentina: José Luis Espert. Es integrante de una organización narco comandada por Fred Machado, una organización originaria de Texas, y ese hombre es el primer candidato en la provincia de Buenos Aires. Por eso Pergamino tiene una importancia para nosotros acá, simbólica muy fuerte”, lanzó el dirigente de Patria Grande.

Grabois fue todavía más lejos al insistir en que Espert no es un simple dirigente opositor, sino que tiene un rol activo en las redes criminales:

“Ese hombre, lamentablemente para los pergaminenses, sale de aquí. Es el primer candidato, ese hombre es parte de los narco bombardeos que se ven acá, que todos ustedes saben. Ese hombre es parte de los que se ha beneficiado siendo el candidato del narcotráfico de Fred Machado y ese hombre se ha vuelto multimillonario a partir de su integración en una organización criminal".

Y eso la gente de Pergamino, que conoció la historia, tiene que hablar: tiene que hablar de las avionetas, tiene que hablar de lo que pasó acá porque es importante para todo el país”.

Juan Grabois dialogó con la prensa en su paso por Pergamino.

Triple femicidio y abandono estatal

Consultado por la prensa sobre el brutal triple femicidio ocurrido el viernes en Florencio Varela, Grabois no dudó en marcar la relación entre la violencia narco y la vulnerabilidad social.

“El triple femicidio, porque hay que plantearlo con todas las letras, es un femicidio porque es un crimen narco contra mujeres, muy jóvenes, que podrían ser nuestras hijas y nuestras hermanas."

"En una sociedad donde no hay oportunidades, hacen lo que pueden para sobrevivir. Y en ese contexto, por su condición de vulnerabilidad, las mataron. Eso es parte de la penetración de la narcoestructura y sería vil decir que eso es culpa de Milei. No, no está bien, no es verdad. Hay una estructura de abandono más profunda”, afirmó.

Con un tono que mezcló denuncia y apelación emotiva, agregó: “Hay que tener claro y sentir en el corazón que cada una de esas vidas y las torturas que recibieron esas chicas nos la hicieron a cada uno de nosotros, y se la están haciendo a nuestra patria”.

Las políticas sociales como última barrera de contención contra el narcotráfico

En ese marco, el dirigente aquí sí señaló el ajuste de la administración nacional y apuntó directamente a la destrucción de las políticas públicas de inclusión y prevención y el desfinanciamiento de mecanismos y acoeres del Estado que, aunque pudiera resultar insuficientes, funcionaban como un dique de contención frente al avance narco:

“Las políticas del Sedronar, las de lucha contra las adicciones, las de permanencia en las instituciones educativas, como las becas Progresar, todo ese tipo de políticas, de mejoramiento de los barrios… todo eso lo han destruido. Y todo eso no resolvía, pero era la última barrera de contención contra el avance del narcotráfico”.

Grabois cerró con un fuerte denuncia que conecta el crimen organizado con la crisis social y política: “Para mí las cosas no son casualidad. Para mí no es casualidad que exista narcopolítica en la provincia de Buenos Aires, que la encara y que la simboliza Espert, y que al mismo tiempo se destruyan las políticas públicas".

Y en esa línea, concluyó con una reflexión: "Pero en todo caso, nosotros tenemos que comprender que para que estas cosas no pasen, para que el narcotráfico no sea poder en el territorio argentino, tiene que haber un tejido social que permita que no nos roben a esos pibes. Y eso, con un gobierno cruel, con un gobierno de abandono, con un gobierno de insensibilidad, es muy difícil”.