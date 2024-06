“Si yo pudiera volver el tiempo atrás no me hubiese enganchado en esa discusión. No estoy feliz ni contento con lo que pasó. Preferiría que no hubiera sucedido”, dijo Juan Grabois en declaraciones televisivas sobre su cruce con la subsecretaria de legales del Ministerio de Capital Humano, Leila Gianni.

Sin embargo, indicó: “Es muy difícil frente al planteo de chorro, gerente de la pobreza, etcétera, contestar como un caballero inglés”.

En este sentido, volvió a disparar contra la funcionaria de Milei: “Hoy la que maneja el Ministerio de Capital Humano es Leila Gianni. Pettovello no aparece, no habla, está escondida”. Y disparó: “Esta chica (Gianni) fue cristinista, albertista, massista, macrista, libertaria”.

Por otro lado, Grabois calificó como “una grata sorpresa el fallo” que ordenó entregar los alimentos que estaban por vencerse. “Esperaba otra cosa porque todos sabemos que hay un nivel de sobrepolitización del Poder Judicial que a veces puede ir para un lado, a veces para el otro. En este caso, creo yo, que sirvió como un resorte institucional frente a una injusticia evidente”, aseveró.

Además, tildó de mentirosos a los funcionarios del Gobierno, y graficó: "Francos dijo en diciembre ‘dejaron los galpones vacíos el gobierno anterior’ cuando hubo una catástrofe en Bahía Blanca. Después dijeron que no se iba a vencer la comida y no había comida por vencer. Después dijeron que era solo yerba. Pero no era solo yerba. Ahora dentro de un rato vamos a ver si entra en desobediencia o no. El fallo es muy contundente. Dice ‘señora Pettovello, o cumple o acá incurre en el delito de desobediencia’”.