“¿Ustedes vieron lo mismo que yo? Este sinvergüenza no puede negar que recibió la plata de Fred Machado”, expresó Juan Grabois en redes sociales y adjuntó un video donde lo entrevistan a José Luis Espert, quien se niega a pronunciarse sobre si financió su campaña con dinero de quien hoy está detenido por lavado de activos y venta ilegal de estupefacientes.

“Es la confesión más obscena que se ha escuchado en la historia argentina de complicidad entre política y narcotráfico”, sentenció el dirigente social y candidato a Diputado por Fuerza Patria.

Grabois viene de denunciar a Espert penalmente. La acusación sostiene que el dirigente libertario percibió “al menos la suma de 200.000 dólares de parte de una banda criminal que formaba parte de estructuras mafiosas ligadas al narcotráfico”. El empresario apuntado como el proveedor de los fondos es Federico “Fred” Machado. Se encuentra detenido en la Argentina y es reclamado por la justicia de Estados Unidos.

¿¿Ustedes vieron lo mismo que yo?? Este sinvergüenza no puede negar que recibió la plata de Fred Machado. Es la confesión más obscena que se ha escuchado en la historia argentina de complicidad entre política y narcotrafico. pic.twitter.com/EMkyHAz1fa — Juan Grabois (@JuanGrabois) October 2, 2025

En la mencionada entrevista televisiva, Espert se encargó de responderle a Grabois: "No voy a prestarme al juego de Grabois. En 2019 trabajaba en el sector privado. Todo el dinero que tengo lo puedo justificar. Él vive de sacarle guita a los pobres, yo vivo de mi laburo”.

