Grabois sobre la represión: "Que Monteoliva deje de pasearse entre periodistas ensobrados y venga a dar explicaciones"
El Diputado Nacional cargó contra la Ministra de Seguridad, a quien tildó de "pichoncita de la pistolera Bullrich". Fue en el marco del proyecto presentado en el Congreso contra la represión durante la marcha por la Ley de Tierras.
“Que (Alejandra) Monteoliva, pichoncita de la pistolera Bullrich, deje de pasearse entre periodistas ensobrados y venga a dar explicaciones al Congreso por los cientos de heridos de la represión ilegal de la semana pasada”, lanzó Juan Grabois en redes sociales.
Y añadió: “Hay que ponerle un límite al abuso de poder y las golpizas permanentes de Milei contra la gente”.
Allí adjuntó el proyecto impulsado en la Cámara Baja en el que se pide la interpelación de la Ministra de Seguridad.
En el texto se denuncia que, en la marcha contra el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada hubo un “uso desmedido de la fuerza, mediante la utilización de balas de goma, gases lacrimógenos y camiones hidrantes contra manifestantes, trabajadores de prensa y peatones”.
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