“Fui por un dolor en el pecho. El diagnóstico coronario que gente inescrupulosa y sin límites éticos filtró y difundió preocupando a mis familiares, amigos y compañeros es completamente falso. Todos los estudios me dieron bien”, indicó Juan Grabois en redes sociales.

“A los que se alegraron leyendo el falso diagnóstico, lamento decirles que acá estamos para seguir combatiéndolos un largo rato, hasta el último suspiro”. Y añadio: “Insisto, estoy muy bien, pero si así no lo fuera, por cada uno de nosotros que se vaya van a nacer miles. No nos van a ganar porque nosotros no nos rendimos nunca”.

También agradeció al personal de salud ("y a los médicos que no se creen parte de una casta superior") tras la polémica que se desató días atrás cuando pidió “paredón” para las personas de cargos jerárquicos de escuelas y hospitales que no asisten a sus lugares de trabajo.