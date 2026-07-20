El avión que trajo a un grupo de los jugadores de la Selección Nacional que se consagró subcampeona del mundo, llegó al Aeropuerto de Ezeiza.

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El vuelo de Aerolíneas Argentinas AR1971 aterrizó a las 18:19 procedente del aeropuerto JFK de Nueva York, dónde había partido a las 7:17 (hora local).

Tras tocar pista, la aeronave fue llevada hacia un hangar donde se desplegó una alfombra roja donde los jugadores fueron recibidos por los Granaderos. Luego abordaron un micro que los lleva hasta el predio de la AFA.

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Foto: Agencia NA

Los futbolistas que abordaron el vuelo de regreso son: Emiliano Martínez, Lisandro Martínez, Marcos Senesi, Facundo Medina, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico, Gonzalo Montiel, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Valentín Barco, Exequiel Palacios, Giovani Lo Celso, Nico González, Thiago Almada, Giuliano Simeone y José Manuel López.

A estos se suman los integrantes del cuerpo técnico, además del resto de los colaboradores y cuerpo directivo de la AFA; entre ellos Claudio ‘Chiqui’ Tapia.

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