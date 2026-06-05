La intendenta se sumó a las numerosas muestras de afecto que surgieron tras conocerse el fallecimiento del histórico referente del rock nacional, una de las figuras más influyentes de la música argentina de las últimas décadas.

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"Tu voz será eterna en cada canción que ya forma parte de nuestra historia. Gracias por tanto, Indio. Te vamos a extrañar. Hasta siempre", escribió Fassi en su publicación.

El mensaje destaca el impacto cultural de Solari, cuyas canciones trascendieron generaciones y se convirtieron en parte del patrimonio musical argentino. A lo largo de su carrera, primero al frente de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota y luego como solista, el músico construyó una de las trayectorias más convocantes y emblemáticas del país.

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