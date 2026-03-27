La crisis sanitaria en la localidad de Nicanor Olivera, conocida como La Dulce, provocó una fuerte movilización vecinal. El detonante fue la muerte de una vecina de 36 años, quien sufrió un paro cardiorrespiratorio, pero los vecinos aseguran que no había atención médica.

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Según denunciaron los habitantes del pueblo, al momento de la emergencia no había médico de guardia y la ambulancia se encontraba fuera de la localidad, lo que obligó a sus familiares a trasladarla en un vehículo particular. Finalmente, la muer falleció.

Protesta y reclamo a los funcionarios

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La movilización comenzó con una recorrida por distintos puntos del pueblo y tuvo una de sus paradas principales en la Unidad Sanitaria donde los vecinos dialogaron en plena vía pública con personal de salud para interiorizarse sobre la situación del centro asistencial. Durante ese intercambio, expusieron la ausencia de guardias permanentes, la escasez de médicos y la preocupación constante ante posibles emergencias.

El reclamo continuó frente a la Delegación Municipal, donde los manifestantes confrontaron directamente a funcionarios locales. En el lugar se encontraban el delegado Diego Angeli, la secretaria de Salud Andrea Perestiuk, la directora de Atención Primaria Carina Mazeris y el subsecretario Camilo Maciel.

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De acuerdo al medio local nden.com.ar, hubo momentos de enojo y gestos por parte de los funcionarios que generaron mayor malestar.

La situación también tuvo repercusión en el ámbito legislativo. Concejales de distintos bloques solicitaron la convocatoria de la Comisión de Salud del Concejo Deliberante y fueron citados los principales responsables del área sanitaria local, con el objetivo de analizar la problemática y avanzar en posibles soluciones.