Después de una noche marcada por lluvia, granizo y algunos episodios de nieve, Bahía Blanca tendrá este sábado una jornada fría, ventosa e inestable, con temperaturas que apenas llegarán a los 10 grados.

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La tormenta se desató durante la noche del viernes y dejó calles y veredas blanqueadas en distintos sectores de la ciudad y la región. El fenómeno estuvo acompañado por precipitaciones y fuertes ráfagas.

Según informó La Nueva, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene vigente una alerta amarilla por viento para la mañana de este sábado.

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De acuerdo con el organismo, el área será afectada por vientos del sector sur, con velocidades de entre 25 y 45 kilómetros por hora y ráfagas que podrían alcanzar los 65 km/h.

La advertencia alcanza a Bahía Blanca y a distintos sectores del sudoeste bonaerense, entre ellos Coronel Dorrego, Coronel Rosales, Villarino y Monte Hermoso.

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Frío y chaparrones durante la mañana

De acuerdo con el pronóstico de Satelmet durante el sábado se espera un ambiente frío y ventoso, con probabilidad de chaparrones.

El viento soplará inicialmente desde el sudoeste y luego rotará al sector sur. La temperatura mínima será de 3 grados, por lo que el frío se hará sentir desde temprano.

A pesar de las condiciones adversas, la visibilidad se mantendría en buenas condiciones durante la jornada.

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La temperatura apenas llegará a 10 grados

El tiempo continuará inestable. Durante la tarde podrían registrarse nuevos chaparrones, mientras que el viento incrementará nuevamente su intensidad con ráfagas provenientes del sur.

La temperatura máxima prevista será de apenas 10 grados.

Hacia la noche, el viento comenzará a disminuir progresivamente, aunque las temperaturas seguirán siendo bajas. Para la medianoche se espera una marca cercana a los 4 grados.