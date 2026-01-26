El conflicto salarial en Granja Tres Arroyos ya lleva varias jornadas de paro en la planta de Pilar, donde unos 300 trabajadores permanecen dentro del establecimiento sin realizar tareas, en reclamo por salarios y aguinaldos adeudados.

La medida se profundizó ante la falta de respuestas concretas de la empresa, que habría ofrecido apenas 50 mil pesos a cuenta frente a deudas que, según denuncian, alcanzan entre 700 mil y un millón de pesos por empleado.

Los operarios aseguran que la firma mantiene impaga la primera quincena de enero y alrededor del 50% del aguinaldo de diciembre, además de horas extras y vacaciones. “Nos prometieron que nos iban a pagar y la empresa no cumplió”, afirmó Diego Núñez, representante de los trabajadores en la planta bonaerense. En la misma línea, David Segovia sostuvo que la propuesta patronal fue “una burla”: “Vinieron con migajas. Vivimos en una incertidumbre total y muchos compañeros no tienen para pagar los alquileres”.

El malestar se extiende también a los hogares de los trabajadores. En las últimas horas, familiares difundieron mensajes en redes sociales para visibilizar la continuidad del reclamo y el impacto que la falta de ingresos genera en la vida cotidiana. Según señalaron, la situación se agravó porque la empresa no abonó en tiempo y forma horas extra, vacaciones ni el aguinaldo, profundizando el ahogo económico.

Carlos, con diez años de antigüedad, indicó que la empresa le debe unas 50 horas trabajadas del año pasado. “Nos dicen que pagan en cuotas, pero después no las cumplen. No se puede creer en la palabra de la empresa. Todos estamos endeudados y la mayoría alquila”, señaló. Ariel, con quince años en la firma, recordó que el conflicto lleva más de un año y que, en medio de la crisis, los trabajadores aceptaron una quita salarial de hasta el 11% para preservar los puestos de trabajo. “Fue para no perder empleo, pero hubo despidos igual. Hoy me quedan 50 mil pesos para vivir, llegué a mi casa llorando”, relató.

Roberto, otro de los operarios, contó que corre riesgo de perder su vivienda por atrasos en un crédito bancario. “Salgo de acá a las tres de la tarde y me voy con la moto a hacer Didi, pero no alcanza”, explicó.

El conflicto en Pilar se da en paralelo a lo ocurrido en la planta La China, en Concepción del Uruguay, donde los trabajadores iniciaron un paro en enero por el incumplimiento de un cronograma de pagos. La intervención del Gobierno de Entre Ríos permitió destrabar la medida y retomar la faena de unos 190.000 pollos diarios. Sin embargo, el problema de fondo persiste.

Granja Tres Arroyos atraviesa una crisis que se arrastra desde hace tiempo. Tras el cierre de Becar y el traslado de 270 operarios a La China, el grupo concentró parte de su operación en Entre Ríos bajo un esquema de dos turnos, aunque el ahorro operativo no logró recomponer el flujo financiero. Durante 2025, la empresa perdió cerca de 400 trabajadores entre despidos, retiros y acuerdos, en el marco del procedimiento preventivo de crisis.

A esto se suma el impacto de la pérdida del mercado chino tras la gripe aviar de 2023, que significó una merma de US$ 160 millones para el sector exportador. En el caso de Granja Tres Arroyos, las exportaciones pasaron del 33% al 25% de su producción.

Mientras tanto, en la planta de Pilar el paro continúa y los trabajadores reclaman una solución inmediata que garantice el cobro íntegro de lo adeudado. La oferta de la empresa fue rechazada y, por ahora, el conflicto permanece abierto.