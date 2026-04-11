La empresa avícola Granja Tres Arroyos avanza con un nuevo recorte en su planta de La Lonja (Pilar) y resolvió suspender a unos 200 trabajadores por un período de seis meses, en medio de un contexto de crisis productiva y caída de exportaciones.

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Según indicaron operarios, la medida no implica un freno total de la actividad, sino la implementación de un esquema reducido donde los empleados trabajarán solo tres días por semana, mientras que el resto de las jornadas serán abonadas al 50% del salario. Esta modalidad impacta en los ingresos y agrava la situación económica de las familias afectadas.

A esto se suma que los pagos continúan realizándose de manera fraccionada. En ese marco, crece el malestar entre los trabajadores, quienes también cuestionan la falta de respuestas y el rol del sindicato en el conflicto.

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El ajuste, sin embargo, no alcanza a todos los sectores por igual. Un grupo de alrededor de 40 operarios del área de productos rebozados mantiene su actividad con normalidad, lo que refleja un funcionamiento desigual dentro de la estructura productiva.

La situación de la compañía no es nueva. Uno de los principales golpes se produjo en 2023, cuando el brote de gripe aviar derivó en el cierre del mercado chino, clave para las exportaciones del sector. Esa interrupción generó pérdidas estimadas en 160 millones de dólares y redujo la participación exportadora de la firma del 33% al 25%.

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En busca de achicar costos, la empresa ya había cerrado su planta en Becar, en Concepción del Uruguay, y trasladado a unos 270 trabajadores a otra unidad con un esquema de turnos reducido. Sin embargo, esas medidas no lograron revertir el deterioro financiero.

Durante 2025, el ajuste se profundizó con la salida de cerca de 400 empleados a través de despidos, retiros voluntarios y acuerdos, en el marco de un procedimiento preventivo de crisis que evidenció la magnitud de las dificultades.

A comienzos de este año, ya se habían registrado protestas en la planta de Pilar por atrasos salariales y deudas en conceptos como horas extras, vacaciones y aguinaldo.

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En la planta de La Lonja, que emplea a unas 400 personas, los reclamos por pagos irregulares y sin cronograma definido se mantienen desde hace meses.