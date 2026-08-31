La crisis que atraviesa Granja Tres Arroyos sumó un nuevo capítulo en la provincia de Buenos Aires. La empresa avícola suspendió desde este lunes la actividad de su planta ubicada en Capitán Sarmiento, sin establecer una fecha para el regreso de las operaciones.

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La medida fue comunicada internamente y comenzó a regir el 31 de agosto de 2026. Los trabajadores recibieron la indicación de no presentarse a sus puestos, salvo que sean convocados expresamente por un encargado o supervisor.

Según explicó la compañía, la decisión responde a “la falta de suministro eléctrico y a otras cuestiones operativas y productivas derivadas de circunstancias de fuerza mayor y de público conocimiento”.

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Retiraron equipos y pertenencias de la planta

De acuerdo con fuentes citadas por Infobae, el escenario dentro de la fábrica encendió las alarmas. Según esas versiones, las máquinas y herramientas que pertenecían a empresas externas ya fueron retiradas del establecimiento, entre ellas zorras, equipos utilizados para el armado de cajas y otros elementos vinculados directamente con la producción.

Las mismas fuentes señalaron que integrantes del directorio también habrían retirado sus pertenencias de oficinas y depósitos.

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“No quedó nada”, describió una persona vinculada con la situación, según la información difundida.

Una crisis que golpea a varias plantas

La paralización de Capitán Sarmiento se suma a una serie de suspensiones, cierres y despidos que afectan a diferentes establecimientos de Granja Tres Arroyos.

La situación comenzó a profundizarse a fines de 2024, cuando la empresa solicitó ante la Secretaría de Trabajo la apertura de un Procedimiento Preventivo de Crisis, en medio del deterioro de sus cuentas.

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Desde entonces, la compañía cerró la planta de Tristán Suárez, donde fueron desvinculados alrededor de 200 trabajadores sobre una dotación de 270.

También anunció el cierre definitivo de la planta Becar, ubicada en Concepción del Uruguay, mientras que la fábrica Avex de Río Cuarto, Córdoba, atravesó una paralización que se extendió durante aproximadamente un mes.

Durante agosto, además, la planta Pinazo, en Pilar, suspendió a todo su personal.

En tanto, Wade II, ubicada en Esteban Echeverría, atravesó conflictos vinculados con salarios y bloqueos; Wade I, en Ezeiza, opera con una fuerte reducción de su actividad; y la planta La China, en Concepción del Uruguay, permanece cerrada desde fines de mayo.

Despidos y salarios adeudados

El conflicto también golpeó con fuerza a los trabajadores de Concepción del Uruguay.

A mediados de agosto, la empresa desvinculó a 250 empleados de una planta que contaba con unos 900 trabajadores, al argumentar una fuerte caída de la actividad como consecuencia de circunstancias extraordinarias y ajenas a la compañía.

La Federación de Trabajadores de Industrias de la Alimentación (FTIA) cuestionó la medida y denunció que algunos trabajadores acumulaban más de cinco quincenas de salarios adeudados.

El escenario laboral se suma a las dificultades financieras que enfrenta la empresa.

Una deuda de más de US$350 millones

En paralelo a los conflictos en sus plantas, Granja Tres Arroyos negocia con sus acreedores una reestructuración de deuda por aproximadamente US$350,9 millones.

La propuesta contempla quitas de hasta el 75% del capital, plazos de pago que podrían extenderse hasta siete años y la venta de al menos cinco activos considerados no estratégicos.

Mientras la compañía intenta avanzar con su reestructuración financiera, la suspensión de la planta de Capitán Sarmiento vuelve a poner en alerta a sus trabajadores y a la comunidad local, ante la incertidumbre sobre cuándo se retomará la actividad y cuál será el futuro del establecimiento.