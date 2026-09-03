La crisis laboral en Granja Tres Arroyos volvió a profundizarse. Luego de la suspensión de la totalidad del personal durante agosto en la platan de Pilar, la empresa habría decidido avanzar con el despido de al menos 50 trabajadores de la planta ubicada en La Lonja, donde se desempeñan unas 300 personas.

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La información fue publicada por Pilar a Diario, que reconstruyó lo ocurrido a partir del diálogo con trabajadores de la compañía. Según el medio, la decisión fue comunicada este lunes durante una asamblea realizada en la planta Pinazo por delegados del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA).

Durante el encuentro se habrían planteado dos alternativas: aceptar entre 40 y 50 despidos o iniciar una medida de fuerza, con la advertencia de la empresa de que una protesta podría derivar en el cierre definitivo del establecimiento.

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Finalmente, los trabajadores optaron por la primera alternativa y se espera que los telegramas de despido comiencen a llegar durante esta semana, antes del reinicio de la actividad productiva.

Una planta atravesada por la deuda salarial

El conflicto se suma a una situación económica que viene afectando a los trabajadores desde hace varios meses.

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La planta de La Lonja había cerrado sus puertas el 3 de agosto, con la expectativa de retomar la actividad el 31. Durante el período de suspensión se acordó el reconocimiento del 65% de los salarios correspondientes a ese período.

Sin embargo, la empresa mantiene una deuda salarial que, ya alcanza casi tres meses, incluyendo buena parte de junio, julio, agosto y el aguinaldo. La compañía habría comprometido un pago parcial antes de volver a poner en marcha la producción.

La actividad en la planta podría retomarse el jueves, aunque previamente deberían concretarse los despidos anunciados.

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La crisis también golpea a otras plantas

El escenario de Pilar se da en paralelo a nuevas dificultades en otros establecimientos de la compañía.

En Capitán Sarmiento, Granja Tres Arroyos decidió suspender hasta nuevo aviso las actividades de su planta industrial, argumentando razones operativas y productivas. La medida comenzó a regir el 31 de agosto y la empresa indicó que los trabajadores no debían concurrir salvo que fueran convocados por un encargado o supervisor.

A esto se suma la situación de la planta de Concepción del Uruguay, en Entre Ríos, donde ya fueron confirmados 260 despidos.

De esta manera, el conflicto laboral de Granja Tres Arroyos continúa extendiéndose a distintos establecimientos y mantiene en alerta a los trabajadores. En Pilar, la principal incógnita pasa ahora por la cantidad definitiva de despidos y las condiciones en las que se retomará la producción.

Mientras tanto, la acumulación de salarios adeudados y las nuevas medidas adoptadas por la compañía profundizan la incertidumbre sobre el futuro laboral de cientos de familias vinculadas directa e indirectamente a la actividad.