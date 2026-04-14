El partido de Escobar se prepara para un fin de semana con propuestas variadas y atractivas. Desde una feria dedicada al clásico dulce argentino hasta una celebración que invita a sumergirse en la cultura japonesa. Con entrada libre y gratuita, ambas actividades se perfilan como un plan ideal para una escapada.

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Por un lado, el Predio Nacional de la Flor será sede del “Salón del Alfajor”, un evento que reunirá a más de cien expositores de todo el país. Durante tres jornadas, los visitantes podrán recorrer stands con una enorme variedad de alfajores, participar de charlas y clases en vivo a cargo de especialistas, y disfrutar de talleres y actividades pensadas para las infancias. Como broche de oro, el domingo se realizará el tradicional corte de un alfajor gigante, cuyas mil porciones serán repartidas entre el público.

En paralelo, el domingo Belén de Escobar vivirá la 5º edición de la Peatonal Japonesa en el Paseo Mendoza. Este evento propone un viaje cultural a través de espectáculos de bandas de anime en vivo, shows de K-pop, desfiles de kimonos y la potencia de los tambores taiko. La jornada también incluirá danzas tradicionales, un mercado de emprendedores con estética japonesa y una variada oferta de gastronomía típica.

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Organizadas con el acompañamiento de la Municipalidad de Escobar y en el caso de la peatonal japonesa junto a Tokio3 Argentina.

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📌 Datos claves

🟤 Escobar Salón del Alfajor

Lugar: Predio Nacional de la Flor, Escobar

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Fecha: Viernes 17 al domingo 19

Horario: 12:00 a 20:00

Entrada: Libre y gratuita

Propuesta: Más de 100 expositores, charlas, clases en vivo, talleres infantiles

Destacado: Corte de alfajor gigante el domingo

🎎 5º Peatonal Japonesa

Lugar: Paseo Mendoza, Belén de Escobar

Fecha: Domingo 19

Horario: 12:00 a 20:00

Entrada: Libre y gratuita

Propuesta: Shows de anime y K-pop, desfile de kimonos, tambores taiko, danzas tradicionales

Extras: Gastronomía típica y feria de emprendedores