El exparticipante de Gran Hermano 2022, Thiago Medina, sufrió un grave accidente de tránsito en el partido bonaerense de Moreno. El joven de 22 años viajaba en moto cuando impactó contra la parte trasera de un auto en la intersección de Avenida San Martín y La Providencia, en la localidad de Francisco Álvarez. Tras el choque, fue trasladado de urgencia al Hospital de Moreno, donde permanece en terapia intensiva con pronóstico reservado.

En la madrugada de este sábado, Medina fue operado y le extirparon el bazo, uno de los órganos más comprometidos por el impacto. Su expareja, Daniela Celis, con quien tuvo dos hijas gemelas, relató en sus redes sociales: “Gracias a Dios tenía el casco puesto. Fue afectado el pulmón y el bazo. Solo pido luz y amor. Thiago salió de la operación y sigue completamente sedado”.

Además, su hermana Camila Medina, que permanece junto a él en el hospital, escribió un emotivo mensaje: “Cómo me duele todo esto, aún no lo creo. Fuerzas mi amor, una vez más te pido, es una batalla más de tantas que pasamos. Te amo”.

El accidente ocurrió en un cruce con escasa señalización, según fuentes policiales. La familia informó que su estado es delicado y que la evolución se definirá hora tras hora.

La noticia generó una ola de mensajes de apoyo en redes sociales. Entre ellos, el de Julieta Poggio, también exintegrante de Gran Hermano, quien escribió: “Vamos, todo va a estar bien”.

Medina alcanzó popularidad en el reality de Telefé, donde se hizo conocido por su relación con Daniela Celis. Ambos se convirtieron en padres en enero de 2024, pero confirmaron su separación en mayo de 2025.

