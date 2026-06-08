Grave accidente en ruta nacional 12, altura kilómetro 98 en Isla Talavera: Cuatro muertos
El choque múltiple involucró a tres vehículos. Uno de ellos volcó. Ocurrió entre los dos puentes del Complejo. El tránsito estaba interrumpido mano a Zárate.
Un siniestro vial múltiple se registró este lunes sobre la Ruta Nacional 12, a la altura del kilómetro 98, provocando importantes inconvenientes en el tránsito de la zona.
La circulación se encontraba totalmente interrumpida en sentido hacia Zárate, mientras que en dirección a Entre Ríos el tránsito opera con una reducción significativa de la capacidad vial.
El choque fue múltiple e involucró a tres vehículos, con el vuelco de uno de ellos en una zona ubicada entre los dos puentes del Complejo Zárate - Brazo Largo, en Isla Talavera. Como saldo, el siniestro dejó cuatro fallecidos.
En el lugar trabajan Bomberos Voluntarios, personal de emergencias y equipos de seguridad vial, quienes llevan adelante las tareas de asistencia y ordenamiento del sector.
Esta mañana: volcó un camión sin heridos
Ocurrió sobre la Ruta Nacional 12, a la altura del kilómetro 115, en las inmediaciones de Brazo Largo esta mañana cuando un camión de transporte de cargas que circulaba en dirección a Entre Ríos perdió el control por causas que aún son materia de investigación e impactó contra un cartel emplazado junto a la autovía.
A raíz de la colisión, el acoplado volcó y parte de la estructura del vehículo quedó invadiendo la mano contraria, generando una situación de riesgo para los conductores que transitaban por el sector. El transporte trasladaba cajones vacíos de frutas.
Como consecuencia del incidente, otro camión que circulaba en sentido opuesto debió efectuar una maniobra evasiva para evitar una colisión, finalizando su recorrido sobre la banquina. Afortunadamente, no se registraron personas heridas.
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