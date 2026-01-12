Un grave accidente náutico sucedió en localidad de Dunamar, partido de Tres Arroyos, cuando una joven de 21 años resultó gravemente herida al ser impactada por una embarcación tipo gomón.

El episodio ocurrió en un sector ubicado a más de 100 metros de la primera bajada en dirección a Reta, una zona que se encuentra fuera del área habilitada para el baño. La víctima, sufrió un severo politraumatismo de cráneo y graves lesiones en ambos brazos como consecuencia del impacto de acuerdo al medio local La Voz del Pueblo.

Tras el accidente, la joven fue trasladada de urgencia al Hospital Pirovano de Tres Arroyos. Si bien ingresó al centro de salud lúcida y consciente, la gravedad de las heridas obligó a que se dispusiera su derivación a un establecimiento de mayor complejidad en la ciudad de Bahía Blanca, donde permanece internada en estado crítico.

En cuanto a la situación del conductor del gomón, se trata de un hombre mayor de edad con domicilio en la ciudad de Tandil, quien fue imputado por el delito de lesiones culposas. Según se informó, el tripulante ya prestó declaración en la sede policial de Claromecó. Por el momento no se ordenó su detención y tampoco trascendió si se realizarán peritajes sobre la embarcación involucrada.

La investigación quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N.º 16, bajo la conducción del fiscal Gabriel Lopazzo, quien supervisará las medidas necesarias para determinar cómo se produjo el siniestro y establecer las responsabilidades correspondientes.

