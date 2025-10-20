Un escándalo sacude a la comunidad educativa de Carhué, partido de Adolfo Alsina, tras la denuncia contra un docente acusado de haber abusado sexualmente de un alumno de nueve años dentro de una escuela primaria. La causa está en manos del fiscal Fabio Arcomano, titular de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 3 de Trenque Lauquen, quien lleva adelante la investigación con intervención del Ministerio Público Fiscal.

La madre del niño radicó la denuncia el jueves pasado en la Comisaría de la Mujer y la Familia de Carhué, luego de que su hijo le contara el presunto ataque. Según relató una tía del menor, la mujer había notado cambios de conducta en el niño: lloraba, se mostraba agresivo y se resistía a ir a la escuela, aunque no entendía los motivos hasta que el pequeño se animó a hablar.

El menor fue examinado en primera instancia por su pediatra, quien habría constatado lesiones compatibles con abuso sexual con acceso carnal. Posteriormente, una médica del Hospital Municipal de Carhué ratificó los resultados, según afirmaron familiares del niño. Los informes médicos fueron entregados a la Policía y se aguardan nuevos peritajes físicos y psicológicos, que permitirán determinar si se trató de un único episodio o de hechos reiterados.

Mientras tanto, el docente denunciado continuaría desempeñando funciones en el establecimiento educativo. Desde el entorno familiar señalaron que la madre del chico estaría recibiendo presiones desde el ámbito escolar para que retire la denuncia.

“Ella no quiere hablar públicamente hasta saber qué va a pasar con el acusado”, explicó una tía del menor, quien también aseguró que su hermana no cuenta con recursos económicos y deberá recurrir a un abogado del Estado.

Consultada por el diario bahiense La Nueva, la inspectora jefa distrital María Belén Cabrera afirmó no tener información oficial sobre el caso, aunque admitió haber escuchado rumores. Desde el Consejo Escolar de Adolfo Alsina también aseguraron desconocer la denuncia.

Una integrante de ese organismo indicó, además, que el docente denunciado habría sido apartado anteriormente de algunos cursos en otro establecimiento educativo de Carhué por quejas de alumnas que lo acusaban de tener actitudes “violentas”.

“Carhué es un pueblo chico donde muchas cosas se tapan por conveniencia de los poderosos. Este caso nos toca de cerca y queremos que se haga justicia”, expresó con indignación la tía del niño.

Por su parte, el fiscal Fabio Arcomano confirmó a La Nueva. la existencia de la denuncia, aunque se negó a brindar más detalles sobre el avance de la investigación.