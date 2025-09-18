Una marinera de la Armada Argentina denunció haber sido abusada sexualmente por un superior en la Base Naval de Puerto Belgrano, en el partido bonaerense de Coronel Rosales. La víctima debió ser internada en el Hospital Naval debido a las lesiones sufridas.

De acuerdo a lo informado por el portal Mega 97.5 y confirmado por La Brújula 24, el denunciado es un Suboficial Primero que se desempeña como jefe directo de la mujer. Según la denuncia, el militar la invitó a su vivienda particular, donde habrían ocurrido los hechos de abuso.

La investigación quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción N°14 de la Justicia bonaerense, que ya tomó intervención en el caso y avanza con las primeras medidas.

La denuncia generó conmoción en la Base Naval de Puerto Belgrano, la más importante del país, ubicada en el sur de la provincia de Buenos Aires. En esa dependencia militar trabajan miles de efectivos y constituye un polo estratégico para la Armada.

