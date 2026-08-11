Grave: El vocero presidencial confesó que el Gobierno de Milei desvió fondos para dibujar el “equilibrio fiscal”
Adrián Ravier confirmó que un porcentaje de las partidas asignadas al “Sistema Vial Integrado” (un fondo fiduciario que debería financiar exclusivamente la construcción y mantenimiento de obras viales) fue retenido por el Ministerio de Economía que conduce Luis "Toto" Caputo.
“Lo que no te puedo decir ahora es cuánto de lo que se recauda está yendo al mantenimiento de rutas, pero sin duda una parte de esos impuestos va a Vialidad y la otra parte la dispone el Ministerio de Economía como parte de lograr el equilibrio fiscal de una situación muy compleja que heredamos”, confesó el vocero presidencial Adrián Ravier en una entrevista a un medio de su provincia.
Y añadió: “Habría que ver el número ahí, ¿no? Vialidad Nacional tiene en cada provincia una representación, una oficina con profesionales, que están permanentemente dando mantenimiento de obras a todas las rutas”.
“Yo no diría que nada del dinero de ese impuesto va a mantenimiento de rutas. Hoy las rutas se están manteniendo, yo uso la Ruta 5 y si no hubiera mantenimiento en 2 años y medio no estaría como está, estaría peor”, concluyó el funcionario de Javier Milei.
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