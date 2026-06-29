Los gremios docentes bonaerenses AMET, FEB, SUTEBA y UDOCBA anunciaron un paro provincial para el próximo martes 30 de junio en reclamo de mejoras salariales, mayor seguridad en las escuelas y respuestas a una serie de demandas que, según señalaron, permanecen sin resolución.

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La medida de fuerza fue convocada en un contexto que las organizaciones sindicales describieron como de "ahogo financiero" hacia la provincia de Buenos Aires por parte del Gobierno nacional, al que además acusaron de aplicar un fuerte ajuste sobre la educación pública.

Entre los principales reclamos figura la convocatoria urgente a una nueva paritaria provincial y la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), eliminado por la Nación. Los sindicatos advirtieron que la pérdida del poder adquisitivo afecta de manera directa las condiciones de vida de las y los trabajadores de la educación.

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Otro de los ejes del paro es la creciente preocupación por los hechos de violencia registrados en establecimientos educativos. En ese sentido, exigieron la plena implementación del Acuerdo Paritario de Prevención, Erradicación, Resguardo y Reparación, junto con un protocolo complementario para abordar estas situaciones.

Además, reclamaron la aplicación de la legislación vigente para sancionar los delitos y contravenciones ocurridos en las escuelas, la realización de jornadas institucionales y la adopción de medidas que garanticen la integridad física y psicológica de docentes, estudiantes y del conjunto de la comunidad educativa.

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Los sindicatos también denunciaron la sobrecarga de tareas que enfrentan los docentes y solicitaron que se garantice el derecho a la desconexión fuera del horario laboral. En ese marco, reclamaron modificaciones al Régimen Académico y pidieron derogar las resoluciones 3367 y 333, al tiempo que exigieron que ningún docente pierda su puesto de trabajo ante la baja de la natalidad.

En el plano nacional, las organizaciones manifestaron su rechazo al desfinanciamiento de la educación técnica y reclamaron la restitución de las partidas presupuestarias destinadas al sostenimiento de las escuelas técnico-profesionales.

Además, expresaron preocupación por las modificaciones que el Gobierno nacional analiza para el sistema previsional, al considerar que podrían afectar al Instituto de Previsión Social (IPS) y los derechos jubilatorios de los trabajadores de la educación.

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Otro de los puntos incluidos en la convocatoria está relacionado con la obra social IOMA. Los gremios exigieron que garantice prestaciones "adecuadas y oportunas" para los docentes bonaerenses.