Por Javier Cappiello

A menos de una semana del cierre de listas electorales en vista a los comicios intermedios de la Primarias Abiertas Simultáneas Obligatorias (PASO), la politóloga Gretel Ledo analizó el escenario provincial y nacional. En declaraciones a Lanoticia1.com, la especialista consideró que una de las virtudes de María Eugenia Vidal fue comprender “gobernar oponiéndose al peronismo o eximiéndolo de un esquema de gobierno y poder es un hecho imposible”. Además, reveló que actualmente al momento de construir la figura de un candidato “las tradiciones y lealtades políticas van en función de la persona y no de los espacios políticos”.

¿Cómo se dieron hasta ahora las elecciones a nivel nacional?

“Hay un panorama que analizar respecto a la mirada que tenemos sobre Buenos Aires y el armado nacional. A lo largo de este año vimos las respuestas y resultados de cada una de las jurisdicciones del interior del país, donde el electorado apuntó a un voto local, esto vale en cada una de las provincias tras una estrategia en post de una mejoría puertas adentro. Tal es así que se ha logrado dirimir la elección nacional y fueron con listas propias, no se han nacionalizado las elecciones en las jurisdicciones del interior. La provincia de Buenos Aires no está alejada de esta visión”.

¿Cómo se puede clasificar a la forma y administración de María Eugenia Vidal?

“María Eugenia Vidal viene gobernando en una especie de constatación, este gran acuerdo con un diálogo permanente y único carril donde el peronismo juega un rol esencial y en el que (Sergio) Massa no participó solamente de manera activa, sino también involucró altos dirigentes de su espacio político en el gobierno de la Gobernadora. Esto da cuenta de una gran constatación que llevó a una gobernabilidad exitosa por parte de Vidal, los resultados están a la vista y es una dirigente que tiende al diálogo y sabe trazar fuertes conexiones. Comprendió que gobernar oponiéndose al peronismo o eximiéndolo de un esquema de gobierno y poder es un hecho imposible”.

¿Qué significaría que Vidal compita en una boleta “colectora” por Alternativa Federal?

“Este acuerdo que se pueda llegar a gestar por una colectora no dista de lo que ella asumió en la gobernación. No estamos hablando de un panorama especulador, es coherente con el mapa de diálogo gestado desde el momento inicial de su gobierno en la provincia de Buenos Aires. Con esto quiero deslindar la visión nacional, tal es así que todavía se discute si María Eugenia Vidal soporta el peso del ancla de una candidatura de Mauricio Macri y hasta donde le puede traccionar negativamente o sumarle de forma positiva al presidente. Lo cierto es que la imagen del presidente actual es negativa y va a ir creciendo. Hay muchos votos indecisos que no quieren el modelo anterior (no lo digo por Alberto Fernández, sino por la expresidenta) ni tampoco la gestión actual”.

¿Cómo influye la figura positiva de Vidal sobre la de Macri?

"De parte de la Gobernadora es algo bastante inteligente, el de jugar en un escenario donde no tiene porqué levantar una figura que inicialmente la ungió porque él fue la persona que la ha ungido a ella. Como ella supo gobernar de otra manera en la provincia de Buenos Aires, la posibilidad está totalmente abierta para que ella sea coherente con este nivel de gobernabilidad con el peronismo, que ahora se termine cristalizando en una posible colectora”

En una entrevista a Lanoticia1.com, el analista Artemio López aseguró que “del mismo modo que Macri construyó a Vidal y Larreta, podría también ensayar una construcción’ de otra figura en provincia”. ¿Cambiemos tiene tiempo de construir otro candidato para pelear la gobernación de la provincia?

“No tiene tiempo, estamos hablando de un cierre inmediato. La pregunta es ¿Por qué tendríamos que pensar en una alternativa cuando es un ejemplo de una gobernación exitosa? Eso todavía está en tela de juicio y creo que María Eugenia Vidal tiene la relección asegurada. Si hablamos de figuras sacadas de la nada, Axel Kicillof tiene un perfil de elevado de una persona preparada. Pero la realidad es que no tiene territorio y tampoco política encima, de echo uno de los pedidos puertas adentro del kirchnerismo fue que es candidato sea un intendente y por eso salió el tema (Martín) Insaurralde- (Verónica) Magario y quedó en la nada”.

¿Cómo se construye actualmente a un candidato?

“Hay una nueva forma de hacer política, ya no se habla del espacio, lealtades ni pertenencias ideológicas ni las destrezas irrestrictas de lugares físicos que tienen que ver con pertenencias históricas, sino que se apunta a la persona. Las tradiciones y lealtades políticas van en función de la persona y no de los espacios políticos. En esta línea, María Eugenia Vidal trazó una línea y la sacó de una situación en la que estaba que significó un viraje para tradición peronista, con lo cual no creo que hoy otra persona le pueda dedicar tiempo suficiente para de manera creativa pueda llegar a crear un personaje nuevo con un resultado victorioso distinto a Vidal”.

¿Que ocurrirá con Sergio Massa y el resto de las fórmulas del peronismo tanto a nivel provincial como nacional?

“A la fecha, Massa todavía no se terminó de definir, aún sigue con un diálogo permanente con Fernández y existe una especulación de sumarse al kirchnerismo. La pregunta es ¿Qué espacio le queda a Massa? Ninguno, se le brindaron todas las posibilidades, incluso, a vicepresidente y a gobernador. En palabras de Fernández, la fórmula Fernández- Fernández es inamovible. Respecto a quienes especulan si el binomio Kicillof- Magario va a abrirse, ya está presentada. Sería un papelón total explicarle a una intendenta como Magario, que tiene una tradición de trabajo en uno de los distritos más importantes, que se tiene que bajar. Al igual que a Kicillof, quien viene caminando la provincia hace bastante por más que no tenga territorio y voto. Massa no tiene margen”.