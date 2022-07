"Esto me hace especialmente feliz, porque yo me crie en un club de barrio, en un club de barrio que lamentablemente, era muy chiquito, que desapareció porque no tuvo apoyo de un Estado presente que pensara que el club es un lugar de contención. Por eso también un gracias enorme a toda la dirigencia de los clubes de barrio que manejan esto con una seriedad enorme, con mucho amor por los chicos", dijo Néstor Grindetti, a la vez que destacó: "Nuestro trabajo está en seguir apoyando el espacio de contención que son los clubes en sus barrios y la ayuda que le da a cada uno de estos chicos".

Por su parte, el jefe de Gabinete de Lanús, Diego Kravetz resaltó: "Los chicos tienen que estar en tres lugares: En la casa, en la escuela y en el club. No hay otro lugar para estar. No es la calle, no es de noche en una plaza, es en el colegio, es en la casa o en el club. Y esto que estamos haciendo acá es apoyar para que los clubes sean un lugar de contención para que los chicos no salgan de ese camino y sean felices".

Entre las actividades destacadas, figuró el Programa Volver al Club. A través del mismo, ya se efectuó la puesta en valor de 50 instituciones mediante trabajos de pintura, se otorgaron subsidios a más de 100 y se concretó la entrega de luminaria y kits deportivos a otras 60.

Asimismo, se ejecutaron sustanciales mejoras en los parques Eva Perón (con puesta en valor de todos los sectores y el agregado de 14.000 Mts2. de espacio verde) y en el mismo Piñeiro en el cual, se hicieron trabajos de ampliación y nuevas canchas deportivas. Las obras también incluyeron la instalación de juegos infantiles en ambos polideportivos, se informó oficialmente.