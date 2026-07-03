Una mujer logró escapar de un violento intento de robo mientras esperaba que cambiara el semáforo sobre la colectora de la autopista Riccheri, en la localidad bonaerense de Villa Madero, partido de La Matanza. El delincuente le apuntó con un arma directamente al rostro para obligarla a bajar del auto, pero la víctima consiguió huir y toda la secuencia quedó registrada en un impactante video.

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El episodio ocurrió el martes al mediodía en la intersección de Camino de la Virgen —nombre que recibe la colectora en ese sector— y Blanco Encalada, un cruce que vecinos de la zona ya comenzaron a identificar como "la esquina de los robos" por la reiteración de hechos delictivos.

Las imágenes muestran cómo el vehículo reduce la velocidad al acercarse al semáforo en rojo. En ese momento, un joven que circulaba en bicicleta observa la llegada del auto y desaparece unos segundos de la escena.

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🚨 LA MATANZA: le apuntó a la cabeza a una mujer en un semáforo para robarle



🔫 El delincuente golpeó la ventanilla, sacó un arma y amenazó a la conductora a plena luz del día.



🚔 La víctima logró escapar cuando el semáforo cambió a verde y el sospechoso fue detenido horas… pic.twitter.com/O510Nm8Q2n — El Economista (@ElEconomista_) July 3, 2026

Instantes después, se escuchan los gritos desesperados de la conductora y el sospechoso reaparece frente al vehículo con una pistola en la mano, apuntándole directamente a través del parabrisas.

Según puede verse en el video, la reacción de la mujer y los insistentes bocinazos alertaron a quienes estaban en la zona. Por motivos que aún no están claros, el delincuente bajó el arma, se hizo a un lado y permitió que la conductora acelerara y escapara del lugar.

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Afortunadamente, la víctima no sufrió heridas y el intento de robo no llegó a concretarse. Sin embargo, el episodio volvió a poner en evidencia la preocupación por la inseguridad en ese sector de La Matanza, donde vecinos denuncian reiterados asaltos a conductores que quedan detenidos en el semáforo.