Green Lady es una empresa nacional que se dedica a la producción y distribución de artículos para el cannabis. Este martes 25 de mayo llevará a cabo la segunda jornada solidaria con el fin de juntar alimentos no perecederos a cambio de un pequeño frasco de aceite de cannabis. Lo recaudado será donado a comedores barriales de la zona.

En diálogo con LaNoticia1.com, Edu, dueño de la firma, explicó que “el evento se realizará en las sucursales adheridas, con todos los protocolos establecidos y dispuestos por el gobierno, con la metodología de "Take a way" y la reserva de turnos online”.

El comerciante, además, dio un dato acerca de su sector: “En el contexto de pandemia, el rubro de Growshop tuvo un incremento debido a las consecuencias psicológicas que produjo el confinamiento prolongado en nuestros hogares, como ansiedad, estrés o depresión”.

“Dichos padecimientos pueden ser aliviados por los efectos del cannabis medicinal, lo que tuvo como consecuencia un incremento en la compra de artículos para el cultivo, tabaqueria y parafernalia”, señaló.