La licitación fue publicada por la Dirección provincial de Arquitectura con un presupuesto oficial de 1.224.372.334 pesos y un plazo de obra de 365 días corridos. Las ofertas se conocerán el 10 de noviembre próximo

El ítalo argentino Francisco Salamone tiene más de 60 edificios construidos en la provincia de Buenos Aires entre 1936 y 1940. Las obras diseñadas para Guaminí se tratan del palacio municipal, el edificio del matadero y la fuente ornamental de la plaza principal.

Todos ellos fueron construidos en 1937 por la empresa Sumbre y Cía, según el diseño del ingeniero y arquitecto.

La sede municipal está ubicada en un predio de dos manzanas que conforman la plaza Alsina de la ciudad, donde también se encuentra la fuente, bancos, luminarias, maceteros y pérgolas inspirados en la obra salamoniana. En la actualidad, presenta un estado de conservación general regular, mientras que el del matadero es malo, ubicado en el acceso a Guaminí, sobre calle Dr. Arturo Illia, hoy está desocupado.

“La problemática prominente en el palacio municipal es el alto grado de deterioro provocado por humedad ascendente y descendente, que afecta a los muros en sus paramentos exteriores e interiores, en cielos rasos de planta alta, parapetos y toda la superficie de la envolvente en ambas caras”, describió el área de Arquitectura en su informe previo a la licitación.

“En el exterior, se encuentra con un alto grado de afectación el revestimiento y en sectores también el sustrato, al punto de desprendimientos en las líneas de cornisas que rodean el edificio como remate superior”, se añadió.

También se aclaró que se efectuará la restauración, reparación y reposición de los elementos ornamentales originales, como molduras, cornisas, cajones y demás, y las aberturas serán acondicionadas y pintadas como estaban hace casi 90 años.