Un grupo de guardavidas protagonizó una protesta en pleno centro de la ciudad, en la que marcharon con bombos y redoblantes por la peatonal céntrica y la avenida 3, en una de las franjas de mayor circulación de vecinos y turistas. La manifestación fue encabezada por alrededor de cincuenta trabajadores, en su mayoría enrolados en la agrupación Unión de Guardavidas.

Durante la movilización, los manifestantes reclamaron al Departamento Ejecutivo por presuntos “recortes en el operativo de seguridad en playa”, una situación que, según expresaron, afectaría tanto las condiciones laborales de los guardavidas como la seguridad de los bañistas.

Sin embargo, horas antes de la protesta, el Sindicato Único de Guardavidas y Afines de la República Argentina (SUGARA), gremio que cuenta con personería jurídica, había informado que alcanzó un acuerdo con el Ejecutivo municipal en beneficio de los trabajadores y que garantizaba la extensión horaria del operativo de seguridad en playa.

Desde SUGARA señalaron que la propuesta aceptada permite “brindar mayor seguridad a los bañistas, más tranquilidad a los compañeros privados y un plus salarial a los guardavidas municipales”. En concreto, el acuerdo establece que el Operativo de Seguridad en Playa (OSP) se extenderá a 11 horas diarias, desde las 9.00 hasta las 20.00, lo que implica el pago de una hora extra por jornada para todos los trabajadores y un beneficio de dos horas extras diarias para quienes cumplen horarios cortados.

La protesta dejó en evidencia las diferencias internas entre los distintos sectores que representan a los guardavidas y abrió interrogantes sobre la implementación del acuerdo alcanzado.

