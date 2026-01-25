Un grave episodio ocurrido en la zona del muelle de Villa Gesell, luego de que se difundiera un video en el que un guardavidas filma a un hombre que necesitaba ayuda en el mar sin acudir a su rescate. En las imágenes, el trabajador afirma que lo iba a “dejar hasta lo último, para que aprenda”, e incluso festeja cuando el kayak a la deriva termina chocando contra el muelle.

El video, registrado por el propio guardavidas de un balneario concesionado, muestra a un kayakista en una clara situación de riesgo luego de que su embarcación se diera vuelta en el mar. Lejos de activar el protocolo de rescate, el guardavidas optó por grabar la escena con su teléfono celular, mientras realizaba comentarios despectivos como “ahí lo tenés, bardeando”.

Ante la gravedad de lo ocurrido, la Municipalidad de Villa Gesell informó que radicó una denuncia penal por el presunto delito de abandono de persona y que se iniciaron las actuaciones judiciales correspondientes. Según detallaron desde el Ejecutivo local, el trabajador involucrado no integra el Cuerpo de Guardavidas Municipal.

De acuerdo a las actuaciones preliminares, el guardavidas habría advertido la situación de peligro al inicio de su jornada laboral, pero no habría brindado auxilio inmediato, limitándose únicamente a registrar el hecho con un dispositivo móvil. En el mismo registro audiovisual, se lo escucha manifestar de forma explícita su decisión de no intervenir de manera inmediata, pese al riesgo que corría la persona en el agua.

“El Municipio, en virtud de la gravedad del hecho y de las obligaciones inherentes a la función que desempeñaba, realizó la correspondiente denuncia penal y pondrá el caso en conocimiento de los organismos provinciales competentes para que se avance con la investigación administrativa”, señalaron desde la comuna.

Asimismo, se aclaró que el Cuerpo de Guardavidas Municipal se rige por protocolos de actuación específicos, capacitación permanente y normas de conducta estrictamente orientadas a la protección de la vida humana, y que el trabajador denunciado no forma parte de dicho cuerpo.

Desde el Municipio indicaron que será la Justicia la encargada de determinar el grado de responsabilidad del involucrado, en función del avance de la investigación y las pruebas que se incorporen al expediente.