El dirigente político de Presidente Perón, Víctor Rengifo, reclamó una mayor inversión y decisión política para reactivar el núcleo productivo de Guernica, un predio creado hace 15 años sobre la avenida Kirchner y que, según afirmó, hoy funciona muy por debajo de sus posibilidades.

Ads

“Contamos con 123 parcelas diseñadas para generar trabajo genuino, pero hoy solo 18 están ocupadas”, señaló. Y agregó: “El 80% restante es un territorio expectante, esperando la decisión política y la inversión necesaria para encender sus motores”.

Rengifo sostuvo que el parque tiene una ubicación estratégica, a pocos metros de la avenida Hipólito Yrigoyen, con conexión a la Ruta Provincial 58 y la Autopista Presidente Perón, aunque advirtió que todavía faltan obras clave.

Ads

“Lo que falta es infraestructura básica, como el gas natural, y una gestión decidida que no deje que sean los propios empresarios quienes tengan que gestionar servicios elementales como la electricidad industrial”, expresó.

A pesar de ese escenario, destacó que algunas firmas ya eligieron instalarse en el distrito. Mencionó empresas vinculadas al reciclado de aluminio, mayoristas y la empresa Gugliarminetti, que decidió mudarse desde Lanús hacia Presidente Perón.

Ads

En otro tramo de sus declaraciones, el exconcejal advirtió sobre la fuerte dependencia del empleo estatal en el distrito. “La mayor fuente de empleo en Presidente Perón sigue siendo el Estado”, afirmó.

En ese sentido, detalló que más de 50 escuelas emplean a unas 2.500 personas, mientras que el sistema de salud suma otros 700 trabajadores. En contraste, sostuvo que “no existe, en términos reales, una matriz productiva industrial o agraria consolidada”.

También aseguró que el propio polo industrial apenas genera unos 50 puestos de trabajo, mientras que gran parte de la actividad privada se sostiene sobre pequeños comercios.

Ads

“El impacto social de revertir esta situación es casi matemático”, sostuvo Rengifo. Y explicó: “Si logramos ocupar en una primera etapa tan solo el 40% de los lotes vacíos con pequeñas industrias que empleen apenas a tres vecinos cada una, estaríamos creando un efecto inmediato en puestos de trabajo directos para la gente de Guernica”.

Por último, pidió que el núcleo productivo deje de ser “un predio de depósitos o lotes baldíos” y se transforme en “el verdadero motor de empleo y desarrollo que nuestra comunidad merece”.