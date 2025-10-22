En el marco de una investigación de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 7, a cargo de Ramiro González, la Policía Federal Argentina (PFA) incautó 14 kilos de pólvora negra de un domicilio de Guernica (Presidente Perón).

Ads

La pólvora era comercializada a través de Facebook como parte de un compuesto utilizado con presuntos fines espirituales durante rituales del culto umbanda.

Por el hecho se encuentra imputado un hombre por tenencia y comercialización de material para preparar explosivos sin su debida autorización, se informó desde el Ministerio Público.

Ads

La investigación comenzó el 25 de septiembre último, a partir de tareas de ciberprevención en fuentes abiertas efectuadas por la División Antiterrorismo de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires. De estas tareas se desprendió la existencia de una publicación en la red social Facebook, dentro del sitio de compra y venta Marketplace, en la cual un usuario ofrecía a la venta “fundanga premium”, un producto compuesto principalmente por pólvora negra, utilizado en rituales de “purificación” con fines religiosos o espirituales.

A partir de ello, y tras la intervención de la fiscalía, el juez federal Sebastián Ramos, interinamente a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°9, dispuso la intervención del Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA) de la PFA para la continuidad de las tareas investigativas.

Ads

Entre otras medidas, Ramos dispuso la verificación del domicilio denunciado de Guernica, a fin de constatar la identidad del usuario de la red social y determinar la posible existencia de maniobras vinculadas a la comercialización de materiales explosivos.

En el marco de las diligencias ordenadas, personal de la PFA logró verificar el domicilio de la persona investigada que, tras ser consultada de manera encubierta, reconoció dedicarse a la venta del producto por kilo y por encargo.

En atención a estas circunstancias, se libró la orden de allanamiento correspondiente, dispuesta por el Juzgado Federal N° 9, con intervención de la Secretaría N°17. El procedimiento se llevó a cabo el 16 de octubre y en el domicilio se secuestraron aproximadamente 14 kilogramos de pólvora, un teléfono celular, una balanza digital, un trompo mezclador y demás elementos de interés para la investigación.

Ads

Una vez cumplidas las medidas ordenadas, como los hechos investigados tuvieron lugar en Guernica, el juzgado federal porteño interviniente dispuso la remisión de las actuaciones a la Justicia Federal de Lomas de Zamora, con jurisdicción en esa región, a fin de que se continúe con las diligencias procesales pertinentes, entre las que se encuentran investigar el proveedor del material explosivo.